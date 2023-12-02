



Блэкаут на ЗАЭС: в Украине предупредили об угрозе Фукусимы 2.0

Каждый блэкаут на Запорожской атомной электростанции, как тот, что произошел 2 декабря, угрожает повторением Фукусимы 2.0.



Такое предупреждение в эфире телемарафона сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Ключевое то, что произошел очередной - восьмой, блэкаут на ЗАЭС. Каждый блэкаут - это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы", - предупредил он.



По словам Галущенко, такая авария поставит под угрозу всю Европу. В связи с этим Галущенко призвал от мирового сообщества более жесткой реакции на действия России на ЗАЭС.



"Расчеты этого года показывали, что взрыв радиации пойдет больше на западную часть Украины и на страны, которые граничат с нами на западной границе. Это очень опасная ситуация", - пояснил министр.