



Белый Дом: перемирие между РФ и Украиной не приведет к долгосрочному миру

Возможность временного перемирия между Россией и Украиной так или иначе не приведет к долгосрочному миру.



Такое мнение выразил пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом Доме Джон Кирби.



"Прекращение огня на данном этапе не приведет к прочному и справедливому миру между странами", - подчеркнул он.



По словам Кирби, США опасаются, что Китай может попытаться выдать себя за миротворца в Украине, продвигая прекращение огня между РФ и Украиной.



