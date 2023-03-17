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Белый Дом: перемирие между РФ и Украиной не приведет к долгосрочному миру
17.03.2023 19:13 Алина Груднева

Белый Дом: перемирие между РФ и Украиной не приведет к долгосрочному миру

Возможность временного перемирия между Россией и Украиной так или иначе не приведет к долгосрочному миру.

Такое мнение выразил пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом Доме Джон Кирби.

"Прекращение огня на данном этапе не приведет к прочному и справедливому миру между странами", - подчеркнул он.

По словам Кирби, США опасаются, что Китай может попытаться выдать себя за миротворца в Украине, продвигая прекращение огня между РФ и Украиной.

 

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