



Белый дом объявил о новой военной помощи Украине более $3 млрд

Белый дом объявил о новой военной помощи Украине более $3 млрд — это крупнейший пакет военной помощи от США.



Сюда входят Брэдли, самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование. Детали объявят со временем.



Польша рассматривает просьбу Украины передать свои основные боевые танки "Леопард" немецкого производства, сообщил высокопоставленный польский дипломат, пишет WSJ.



Дословно: "Они действительно рассматривают возможность оказания чего угодно, чтобы помочь Украине", — сказал чешский чиновник, тесно связанный с оказанием помощи в поставках западного оружия в Украину.



Кстати, Польша имеет более 240 танков "Леопард" (всего на вооружении: 137 Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 Leopard 2PL).



Темпы передачи танков Украине зависят от того, как быстро Польша получит танки взамен, которые она заказала у производителей в Южной Корее и США. Берлин также должен дать разрешение.







