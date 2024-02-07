



Baykar Machina начала строительство завода под Киевом

Турецкая оборонная компания Baykar Machina начала строительство завода под Киевом. Предварительно известно, что на этом предприятии будут привлечены к работе около 500 человек.



Завод будет производить производить модели беспилотников Bayraktar TB2/TB3.



Об этом сообщил генеральный директор турецкой компании Халук Байрактар в комментарии агентству Reuters во вторник, 6 февраля.



"Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек", - сказал он. Халук Байрактар отметил, что мощность нового завода в Украине составит около 120 единиц в год, но признал, что пока непонятно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели беспилотника TB2 или TB3.



Относительно вопросов безопасности в условиях активных военных действий Халук Байрактар ответил, что “ничто не в состоянии остановить этот процесс”.

