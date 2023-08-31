



Атакованная "псковская дивизия" участвовала в резне в Буче, - СМИ

События в Украине продолжают привлекать внимание военных экспертов и обозревателей.



Так, военный аналитик BILD Юлиан Рёпке обратил внимание на 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию Вооруженных сил РФ, которая получила название "псковская дивизия".



Напомним, что в ночь на среду, 30 августа, в результате атаки украинских беспилотников, пострадала авиабаза данной дивизии под Псковом - несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, используемых для перевозки десантников, были уничтожены.



Рёпке отмечает, что именно псковские десантники, считающиеся элитой Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, планировали осуществить высадку в аэропорту Гостомель (Антонов) под Киевом 24 февраля 2022 года, чтобы захватить украинскую столицу.



Для этой операции предполагалось задействовать до 16-ти военно-транспортных самолетов Ил-76. Однако Вооруженные силы Украины успешно обороняли аэропорт и даже повредили взлетно-посадочную полосу, чтобы она стала непригодной для посадки. Далее псковские десантники участвовали в кровопролитных событиях в Буче, где были также обнаружены ящики с боеприпасами.



В настоящее время бойцы 76-й дивизии принимают активное участие в интенсивных боях на Запорожском направлении, куда их перебросили с Донбасса.