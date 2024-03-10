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Атака дронов на Украину: под Одессой есть попадание в промышленный объект
10.03.2024 08:34 Алина Груднева

Атака дронов на Украину: под Одессой есть попадание в промышленный объект

В ночь на 10 марта россияне осуществили масштабную атаку дронов на Украину.

В Одесской области беспилотник угодил в промышленный объект.

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В результате атаки на месте происшествия вспыхнул пожар.

В свою очередь, в Николаевской области дрон повредил ЛЭП. Ведутся восстановительные работы. 

В Днепропетровской области БПЛА угодил в аграрное предприятия, из-за чего вспыхнул пожар. Один человек, мужчина в возрасте 58 лет, получил ранение.

В Винницкой области обломки дрона повредили объект инфраструктуры. Пожар удалось ликвидировать только под утро.

Ранее в Воздушных силах ВСУ отчитались, что из 39 ударных БПЛА были уничтожены 35.

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