



Атака дронов на Украину: под Одессой есть попадание в промышленный объект

В ночь на 10 марта россияне осуществили масштабную атаку дронов на Украину.



В Одесской области беспилотник угодил в промышленный объект.



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В результате атаки на месте происшествия вспыхнул пожар.



В свою очередь, в Николаевской области дрон повредил ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.



В Днепропетровской области БПЛА угодил в аграрное предприятия, из-за чего вспыхнул пожар. Один человек, мужчина в возрасте 58 лет, получил ранение.



В Винницкой области обломки дрона повредили объект инфраструктуры. Пожар удалось ликвидировать только под утро.



Ранее в Воздушных силах ВСУ отчитались, что из 39 ударных БПЛА были уничтожены 35.