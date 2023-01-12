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Асад подтвердил: Сирия поддерживает российскую "спецоперацию" в Украине
12.01.2023 21:11 Ольга Белозерова

Асад подтвердил: Сирия поддерживает российскую "спецоперацию" в Украине

Президент Сирии Башар Асад встретился со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым.

В ходе беседы Асад подтвердил, что Сирия поддерживает российскую "спецоперацию" в Украине. Об этом сообщают РИА Новости.

"Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской "спецоперации" на Донбассе", - говорится в сообщении.

 

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