



Асад подтвердил: Сирия поддерживает российскую "спецоперацию" в Украине

Президент Сирии Башар Асад встретился со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым.



В ходе беседы Асад подтвердил, что Сирия поддерживает российскую "спецоперацию" в Украине. Об этом сообщают РИА Новости.



"Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, и ее усиление требует большей стабильности и четкости в политической позиции, отметив позицию Сирии в поддержку российской "спецоперации" на Донбассе", - говорится в сообщении.



