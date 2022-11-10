



Армия РФ превращает Херсон в "город смерти": минируется все

Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая квартиры жителей. Они хотят превратить город в руины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию", - написал он.



По словам Подоляка, россияне с помощью артиллерии на левом берегу планируют превратить город в руины.



"Такой вид у "русского мира": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - добавил Подоляк.



Напомним, 9 ноября Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.



Подоляк заявил что в Херсоне остается значительная часть российских группировок и пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.