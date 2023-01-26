



Армия РФ готовится к массированному ракетному удару

Главы нескольких ОВА выступили с предупреждением, что армия РФ готовится к нанесению массированного ракетного удара по Украине.



Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что РФ готовится ударить с применением авиации и кораблей.



Уже в большей части Украины объявлена воздушная тревога.



"Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации, это стратегическая авиация по направлению Каспийского моря. Мы знаем, что в Черном море находятся 3 ракетоносителя, которые оснащены 20 ракетами типа "Калибр", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.



