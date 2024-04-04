



ARD Monitor: Knauf и WKB-Systems участвуют в путинской “реконструкции Мариуполя”

Издание ARD Monitor сообщает о том, что немецкие компании Knauf и WKB-Systems напрямую задействованы в преступных действия путинского режима в разрушенном Мариуполе.



По данным журналистов, на нескольких стройках в Мариуполе, среди прочего, используются строительные материалы немецкой компании Knauf. Кроме того об этом свидетельствует заявление официального дилера Knauf, который не просто не скрывает, а рекламирует проект жилого дома в Мариуполе, построенного с использованием продукции Knauf по заказу Минобороны России.



Совладелец компании Николаус Кнауф на протяжении многих лет поддерживал тесные контакты с Путиным и был почетным консулом России в течение 23 лет. В 2018 году он назвал санкции против РФ после аннексии Крыма "ужасными". Компания Knauf не ушла из России даже после начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает присутствовать на российском рынке со своими дочерними предприятиями и продукцией.



“Реконструкцией Мариуполя” занимаются и другие немецкие компании. Среди них производитель машин и оборудования WKB-Systems. Основным акционером компании является российский олигарх и строительный подрядчик Виктор Бударин.

