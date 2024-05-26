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Аналитики рассказали, зачем РФ бомбит Харьков
26.05.2024 07:11 Алина Груднева

Аналитики рассказали, зачем РФ бомбит Харьков

Россия массированно обстреливает Харьков, чтобы заставить жителей покинуть город.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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По данным ISW, россияне наносили ракетные удары по Харькову планерными бомбами с планерными модулями.

Удары наносились из безопасного района на территории России. 

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области до тех пор, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ", - сказано в отчете.

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