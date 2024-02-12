



Аналитики ISW: россияне продвигаются в Авдеевке

Войска РФ подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев. Оккупанты продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки), о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля.



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Это подтверждают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Вместе с тем аналитики не видят визуальных подтверждений словам российских "военкоров", которые утверждают, что оккупанты якобы продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского.



В отчете ISW отмечается, что позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки;

в самой Авдеевке;

западнее Авдеевки возле н. п. Тоненькое и Северное;

юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Российские источники сообщают, что армия РФ продолжает пытаться перекрыть вероятно главную наземную линию связи украинских сил с Авдеевкой.



Украинские же военные сообщают, что российская армия все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.