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Аналитики ISW: россияне продвигаются в Авдеевке
12.02.2024 12:18 Mignews

Аналитики ISW: россияне продвигаются в Авдеевке

Войска РФ подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев. Оккупанты продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки), о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля.

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Это подтверждают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Вместе с тем аналитики не видят визуальных подтверждений словам российских "военкоров", которые утверждают, что оккупанты якобы продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского.

В отчете ISW отмечается, что позиционные бои продолжались:

  • северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки;
  • в самой Авдеевке;
  • западнее Авдеевки возле н. п. Тоненькое и Северное;
  • юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.
Российские источники сообщают, что армия РФ продолжает пытаться перекрыть вероятно главную наземную линию связи украинских сил с Авдеевкой. 

Украинские же военные сообщают, что российская армия все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.

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