Аналитики ISW: россияне продвигаются в Авдеевке
Войска РФ подтвердили свое продвижение в районе Авдеевки на фоне позиционных боев. Оккупанты продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки), о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля.
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Это подтверждают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.
Вместе с тем аналитики не видят визуальных подтверждений словам российских "военкоров", которые утверждают, что оккупанты якобы продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского.
В отчете ISW отмечается, что позиционные бои продолжались:
- северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки;
- в самой Авдеевке;
- западнее Авдеевки возле н. п. Тоненькое и Северное;
- юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.
Украинские же военные сообщают, что российская армия все активнее использует группы бронетехники во время штурма пехоты.