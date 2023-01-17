



800 украинцев на 200 россиян: готовится крупнейший обмен пленными

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной.



Об этом сообщает CNN Turk.



Обмен может коснуться в общей сложности до 1000 пленных, при этом, в списках на обмен значатся 800 украинцев и 200 россиян.



По данным CNN Turk, был согласован трехэтапный план, при этом "Украина представила список из 800 человек, а Россия - из 200".



"Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм"- заявил омбудсмен Турции, обращаясь к омбудсменам Украины и России.



Также Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор через Стамбул. Ожидается, что в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для открытия этого коридора.