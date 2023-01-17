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800 украинцев на 200 россиян: готовится крупнейший обмен пленными
17.01.2023 07:36 Ольга Белозерова

800 украинцев на 200 россиян: готовится крупнейший обмен пленными

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил о подготовке крупнейшего обмена пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщает CNN Turk.

Обмен может коснуться в общей сложности до 1000 пленных, при этом,  в списках на обмен значатся 800 украинцев и 200 россиян.

По данным CNN Turk, был согласован трехэтапный план, при этом "Украина представила список из 800 человек, а Россия - из 200". 

"Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм"- заявил омбудсмен Турции, обращаясь к омбудсменам Украины и России. 

Также Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор через Стамбул. Ожидается, что в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для открытия этого коридора.

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