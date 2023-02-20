



700 танков и тысячи бронированных машин передаст Украине Запад - Байден

США и их союзники по всему миру пообещали передать Киеву около 700 танков и "тысячи" единиц другой бронетехники. Об этом заявил президент США Джо Байден в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.



Американский лидер отметил, что США удалось создать коалицию стран от Атлантического океана до Тихого, состоящую из более чем 50 государств.



"Все мы обязались поставить около 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых реактивных систем залпового огня и системы ПВО", - отметил он.



По словам президента США, все это необходимо для того, чтобы обеспечить оборону Украины.