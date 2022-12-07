



16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в ДНР

В Шахтерском районе Донецкой народной республики произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В результате столкновения погибли 16 человек, еще трое пострадали. В грузовике были военнослужащие.



«На автодороге Шахтерск—Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы»,— сообщили ТАСС в экстренных службах.



В числе погибших — водитель грузовика. Что стало причиной аварии, пока не установлено.



Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель 16 человек в ДТП на трассе между Торезом и Шахтёрском, четыре человека пострадали.



«Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтёрском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы», — написал он в Telegram-канале.