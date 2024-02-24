



Забастовка персонала Эйфелевой башни закончилась

Забастовка персонала Эйфелевой башни закончилась, сообщила в субботу, 24 февраля компания, управляющая одним из самых посещаемых туристических объектов в мире.



По словам представителей компании Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel, или SETE, принадлежащей мэрии Парижа, башня вновь откроется в воскресенье, 25 февраля.



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Работники Эйфелевой башни объявили забастовку 19 февраля.



Это произошло на фоне подготовки Парижа к проведению летних Олимпийских игр 2024 года, которые начнутся 26 июля и на которых в медалях победителей будет использован металл с башни.



SETE и профсоюзы "достигли соглашения о прекращении забастовки, согласно которому стороны будут регулярно рассматривать бизнес-модель компании, расходы на содержание и продажи через организацию, которая будет собираться каждые шесть месяцев", - говорится в сообщении компании.



SETE заявила, что посетителям, купившим билеты в период с 19 по 24 февраля, будут возвращены деньги.



Профсоюзы утверждают, что мэрия Парижа, которой принадлежит 99% акций SETE, недооценивает стоимость запланированного обслуживания и ремонта достопримечательности в преддверии Олимпийских игр.

