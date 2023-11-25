



За посещение Венеции придется заплатить 5 евро

С 2024 года Венеция планирует взимать плату в размере 5 евро от однодневных туристов, которые посещают город в часы пик на выходных. Плата будет взиматься только у посетителей старше 14 лет в субботу с 08:30 до 16:00.



Такая мера не является новым туристическим налогом, а скорее первым экспериментом в регулировании толп в одном из самых посещаемых мест мира, объяснил мэр города Луиджи Бруньяро. Основная цель – улучшение качества жизни для местных жителей и предотвращение массовых скоплений туристов.



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Плата будет взиматься только за однодневные поездки в пиковые часы выходных, что, по мнению властей, подстегнет туристов посещать город в менее загруженные периоды. Введение этой практики планируется на протяжении 29 "платных" дней – с 25 апреля по середину июля – и будет направлено не на увеличение доходов города, а на более эффективное управление потоками туристов.