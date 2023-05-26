



В США - самое большое число пассажиров на самолетах с момента начала пандемии

В США зафиксировано самое большое количество пассажиров на самолетах с момента начала пандемии коронавируса, которая произошла в 2019 году.



Об этом сообщает Управление транспортной безопасности страны.



Уточняется, что авиаперевозками воспользовались 2,658 миллиона пассажиров, что является самым высоким показателем с момента начала пандемии.



Федеральное авиационное управление подсчитало, что в четверг будет совершено более 51 тысяч перелетов. Это - самый высокий показатель за один день с ноября 2019 года.

