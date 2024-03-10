



В Швейцарии на горнолыжном курорте пропала группа туристов

В Швейцарии на горнолыжном курорте в городе Церматт пропали без вести шестеро туристов во время тура.



Об этом сообщает газета The Guardian.



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Правоохранители устроили поиски, которые затруднены из-за неблагоприятных погодных условий. Туристы пропали во время катания на лыжах 9 марта на горе Тет-Бланш.



"Погодные условия в настоящее время очень плохие, что делает реагирование на чрезвычайную ситуацию очень сложным", - сообщили в полиции.