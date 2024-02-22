



В Шереметьего пепельница стала причиной паники

В российском международном аэропорту Шереметьево был оцеплен участок досмотрового коридора.



По данным Telegram-канал SHOT, панику вызвала пепельница.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Инцидент произошел вечером, 21 февраля. На входе в терминал В был остановлен пассажир, летевший в Ханты-Мансийск. У него нашли "гранату РГД-5". В связи с этим вход был перекрыт, а на место происшествия были вызваны взрывотехники.



Как выяснилось, панику вызвала зажигалка с пепельницей в форме гранаты. Это уже второй подобный инцидент в Шереметьево в феврале.