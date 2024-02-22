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В Шереметьего пепельница стала причиной паники
22.02.2024 16:47 Алина Груднева

В Шереметьего пепельница стала причиной паники

В российском международном аэропорту Шереметьево был оцеплен участок досмотрового коридора.

По данным Telegram-канал SHOT, панику вызвала пепельница.

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Инцидент произошел вечером, 21 февраля. На входе в терминал В был остановлен пассажир, летевший в Ханты-Мансийск. У него нашли "гранату РГД-5". В связи с этим вход был перекрыт, а на место происшествия были вызваны взрывотехники.

Как выяснилось, панику вызвала зажигалка с пепельницей в форме гранаты. Это уже второй подобный инцидент в Шереметьево в феврале.

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