



В Пулково самолет совершил экстренную посадку

Во вторник, 16 апреля, в питерском аэропорту "Пулково" самолет совершил экстренную посадку.



Он летел из Калининграда в Москву.



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По данным Mash, во время перелета в салоне выпали кислородные маски. На борту находились 188 человек и восемь членов экипажа.



Информация о пострадавших не поступала. Предварительной причиной экстренной посадки назвали "техническую неисправность". По факту происшествия начата доследственная проверка.