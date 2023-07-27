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В Китае в небе был замечен очень странный феномен
27.07.2023 05:31 Раиса Вовк

В Китае в небе был замечен очень странный феномен

Два ярко-желтых "солнца" появились в небе над юго-западным Китаем, сбивая с толку местных жителей. Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, несколько дней назад велосипедист из Чэнду, провинция Сычуань, записал загадочное зрелище на видео.

Оба "солнца" на видео расположены друг под другом. Они кажутся идеально круглой формы и ярко-желтого цвета, при этом нижнее солнце немного меньше верхнего.

Хотя это не первый случай, когда двойное изображение солнца было замечено, ученым еще многое предстоит узнать об этом странном явлении. Астрономы предполагают, что это, скорее всего, является случаем редкого миража. 

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