В какую сумму "Домодедово" обойдется повреждение самолета ОАЭ
Повреждение самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates может обойтись аэропорту Домодедово в сумму до миллиарда рублей.
Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.
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Авиакомпания ОАЭ подсчитывает все убытки, от ремонта до простоя. По предварительным данным, водовоз, врезавшийся в борт, сильно повредил обшивку центральной части фюзеляжа, а также шпангоут. Для расследования будет создана специальная комиссия в Эмиратах, где оценят точную сумму нанесенного ущерба.
Напомним, что водителю водовоза стало плохо, он не смог затормозить и “запарковался” под брюхом самолета