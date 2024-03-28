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В какую сумму "Домодедово" обойдется повреждение самолета ОАЭ
28.03.2024 14:04 Алина Груднева

В какую сумму "Домодедово" обойдется повреждение самолета ОАЭ

Повреждение самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates может обойтись аэропорту Домодедово в сумму до миллиарда рублей.

Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.

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Авиакомпания ОАЭ подсчитывает все убытки, от ремонта до простоя. По предварительным данным, водовоз, врезавшийся в борт, сильно повредил обшивку центральной части фюзеляжа, а также шпангоут. Для расследования будет создана специальная комиссия в Эмиратах, где оценят точную сумму нанесенного ущерба.

Напомним, что водителю водовоза стало плохо, он не смог затормозить и “запарковался” под брюхом самолета

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