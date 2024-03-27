



Россияне испортили Эмиратам самолет за $500 млн

Водовоз аэропорта Домодедово вспорол днище самого большого и дорогого в мире пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates за почти $500 млн.



Рейс Москва — Дубай уже готовился для полета, оставалась только заправка питьевой водой.



По предварительной версии водителю водовоза стало плохо, он не смог затормозить и “запарковался” под брюхом "Аэробуса".



По понятным причинам рейс отменили. Шофера отвезли в больницу из-за стресса. Он в шоковом состоянии.



Теперь машина Airbus A380 отстранена от полетов. Впереди предстоит долгая оценка ущерба и технического состояния.



В момент непосредственно события пассажиров на борту не было. Всех, кто в итоге не улетел, отправят в Дубай следующим рейсом.



