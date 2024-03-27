Новости » Происшествия
Россияне испортили Эмиратам самолет за $500 млн
27.03.2024 20:53 MIGnews.com

Россияне испортили Эмиратам самолет за $500 млн

Водовоз аэропорта Домодедово вспорол днище самого большого и дорогого в мире пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates за почти $500 млн.

Рейс Москва — Дубай уже готовился для полета, оставалась только заправка питьевой водой.

По предварительной версии водителю водовоза стало плохо, он не смог затормозить и “запарковался” под брюхом "Аэробуса".

По понятным причинам рейс отменили. Шофера отвезли в больницу из-за стресса. Он в шоковом состоянии.

Теперь машина Airbus A380 отстранена от полетов. Впереди предстоит долгая оценка ущерба и технического состояния. 

В момент непосредственно события пассажиров на борту не было. Всех, кто в итоге не улетел, отправят в Дубай следующим рейсом.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы