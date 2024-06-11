



В Финляндии самолет не смог приземлиться из-за очередных перебоев в работе GPS

На юго-востоке Финляндии не смог приземлиться самолет из-за новых перебоев в работе GPS.



По данным издания Yle, рейс вылетел из Хельсинки в Йоэнсуу, но был вынужден развернуться обратно.



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"Самолету не удалось приземлиться из-за вмешательства в работу GPS", – сообщил представитель Fintraffic Тапио Нурмела.



Самолету пришлось кружить в районе аэропорта около четверти часа, после чего было решено вернуться в Хельсинки.



