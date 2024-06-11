Новости » Путешествия
В Финляндии самолет не смог приземлиться из-за очередных перебоев в работе GPS
11.06.2024 12:21 Алина Груднева

В Финляндии самолет не смог приземлиться из-за очередных перебоев в работе GPS

На юго-востоке Финляндии не смог приземлиться самолет из-за новых перебоев в работе GPS.

По данным издания Yle, рейс вылетел из Хельсинки в Йоэнсуу, но был вынужден развернуться обратно.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Самолету не удалось приземлиться из-за вмешательства в работу GPS", – сообщил представитель Fintraffic Тапио Нурмела.

Самолету пришлось кружить в районе аэропорта около четверти часа, после чего было решено вернуться в Хельсинки.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы