



В Австрии отменено более 100 рейсов из-за забастовки работников

Более сотни рейсов австрийской авиакомпании Austrian Airlines пришлось отменить во вторник из-за забастовки работников, требующих повышения оплаты труда, сообщает Bloomberg.



По данным экономической палаты Австрии, авиакомпания предложила повышение оплаты труда на 12,3%. В то же время работники отметили, что это предложение касается только некоторых категорий сотрудников, а остальные могут ожидать повышения зарплат всего на 10%.



Владельцем Austrian Airlines является немецкая авиакомпания Lufthansa, работники которой организовали забастовку также с требованием повышения зарплат накануне.



