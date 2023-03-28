Новости » Путешествия
28.03.2023 13:40 Ирина Демьянова

В Австрии отменено более 100 рейсов из-за забастовки работников

Более сотни рейсов австрийской авиакомпании Austrian Airlines пришлось отменить во вторник из-за забастовки работников, требующих повышения оплаты труда, сообщает Bloomberg.

По данным экономической палаты Австрии, авиакомпания предложила повышение оплаты труда на 12,3%. В то же время работники отметили, что это предложение касается только некоторых категорий сотрудников, а остальные могут ожидать повышения зарплат всего на 10%.

Владельцем Austrian Airlines является немецкая авиакомпания Lufthansa, работники которой организовали забастовку также с требованием повышения зарплат накануне.

 

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