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TUS Airways получила окончательное разрешение на рейсы Израиль-Катар
18.11.2022 17:17 Ольга Белозерова

TUS Airways получила окончательное разрешение на рейсы Израиль-Катар

Кипрская авиакомпания TUS Airways получила окончательное разрешение на выполнение рейсов по маршруту Израиль - Катар во время Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании.

В целом TUS будет выполнять шесть рейсов между Тель-Авивом и Дохой, начиная с воскресенья, сказал источник.

Напомним, что Израиль также направил своих дипломатов, чтобы помочь своим гражданам посетить Чемпионат мира по футболу в Катаре, несмотря на отсутствие официальных отношений между государствами.

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