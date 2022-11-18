



TUS Airways получила окончательное разрешение на рейсы Израиль-Катар

Кипрская авиакомпания TUS Airways получила окончательное разрешение на выполнение рейсов по маршруту Израиль - Катар во время Чемпионата мира по футболу.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в авиакомпании.



В целом TUS будет выполнять шесть рейсов между Тель-Авивом и Дохой, начиная с воскресенья, сказал источник.



Напомним, что Израиль также направил своих дипломатов, чтобы помочь своим гражданам посетить Чемпионат мира по футболу в Катаре, несмотря на отсутствие официальных отношений между государствами.