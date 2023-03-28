



Туризм восстанавливается: вырос уровень дохода отелей в Израиле

В Израиле сфера туризма постепенно восстанавливается до уровня 2019 года, о чем свидетельствует рост прибыли отелей.



Об этом свидетельствует отчет Центрального бюро статистики за 2022 год.



Так, уровень дохода израильских отелей в прошлом году вырос примерно на 63% по сравнению с 2021 годом - до 13,2 миллиарда шекелей. При этом, 70% выручки поступило от израильских туристов, 30% - от иностранцев.



По сравнению с 2019 годом, последним перед пандемией, уровень дохода вырос на 10,4%. Тогда 43% выручки приходилось на иностранцев, 57% - на израильтян.



В свою очередь, количество рабочих мест в отелях составило 40 тысяч в прошлом году. К сравнению, в 2019-м было 43 тысячи.

