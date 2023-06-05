



Топ-5 европейских городов с самыми дешевыми отелями летом 2023 года

Недавнее исследование UK Post Office выявило европейские города с самыми низкими и высокими ценами на гостиницы. Чтобы составить рейтинг, оценивались 3-звездочные отели в центре каждого города на две ночи выходного дня в июне.



Самые дешевые гостиницы летом 2023 года – в португальском Лиссабоне, а самые дорогие – в нидерландском Амстердаме. При этом было установлено, что вошедшие в исследование цены в 27 из 35 пунктов назначения выросли более чем на 50%.



Лиссабон, Португалия – 75 долларов за ночь

Португальская столица возглавляет список самых выгодных направлений по многим другим показателям. Так, пиво здесь стоит в среднем 2,79 доллара, чашечка кофе – 1,67 доллара, ужин из трех блюд и вино на двоих – 48 долларов.



Афины, Греция – 79 долларов за ночь

В греческой столице посетители могут рассчитывать на доступные цены и продукты. К примеру, ужин из трех блюд с вином на две персоны стоит 50 долларов.



Вильнюс, Литва – 79 долларов за ночь

Это отличный вариант для бюджетных путешественников, ведь город также входит в пятерку лучших по самой дешевой еде и доступным культурным достопримечательностям. Вход в главный музей города стоит всего 10,60 долларов, а проездной на транспорт на 48 часов стоит менее 9 долларов.



Краков, Польша – 80 долларов за ночь

Туристы могут купить здесь чашку кофе за 3 доллара, бутылку пива за 3,30 доллара и неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 2 дней всего за 8,80 доллара. Вход в главный музей Кракова стоит всего 7 долларов.



Рига, Латвия – 91 доллар за ночь

При этом чашка кофе в латвийской столице обычно стоит более 3 долларов, а бутылка пива – 5 долларов. Общественный транспорт Риги предлагает недорогие проездные на 2 дня всего за 8,90 долларов.



5 европейских городов с самыми дорогими отелями летом 2023 года.