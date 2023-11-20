



ТОП-10 трендовых туристических направлений 2024 года

В ноябре текущего года компания American Express Travel представила свой рейтинг из 10 самых востребованных мест для отдыха в 2024 году. Анализ основан на данных о бронированиях путешествий по картам компании от участников по всему миру и рекомендациях более 6000 консультантов по путешествиям.



Президент American Express Travel Одри Хендли отмечает, что современные путешественники, в основном представители поколений Z и миллениалы, стремятся к новым впечатлениям и погружению в местную культуру во время своих поездок, пишет CNBC.



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Отчет компании выявил особый интерес к популярным местам, особенно среди молодежи. Так, в Японии наблюдается впечатляющий рост заказов, превышающий 1300% с 2019 по 2023 год. За тот же период Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике отметил рост более чем на 400%, в то время как в Австралии этот показатель приближается к отметке в 800% среди представителей поколений Z и миллениалов.



Итак, 10 самых популярных туристических направлений 2024 года: