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ТОП-10 трендовых туристических направлений 2024 года | Фото: pixabay.com
20.11.2023 00:27 Mignews

ТОП-10 трендовых туристических направлений 2024 года

В ноябре текущего года компания American Express Travel представила свой рейтинг из 10 самых востребованных мест для отдыха в 2024 году. Анализ основан на данных о бронированиях путешествий по картам компании от участников по всему миру и рекомендациях более 6000 консультантов по путешествиям.

Президент American Express Travel Одри Хендли отмечает, что современные путешественники, в основном представители поколений Z и миллениалы, стремятся к новым впечатлениям и погружению в местную культуру во время своих поездок, пишет CNBC.

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Отчет компании выявил особый интерес к популярным местам, особенно среди молодежи. Так, в Японии наблюдается впечатляющий рост заказов, превышающий 1300% с 2019 по 2023 год. За тот же период Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике отметил рост более чем на 400%, в то время как в Австралии этот показатель приближается к отметке в 800% среди представителей поколений Z и миллениалов.

Итак, 10 самых популярных туристических направлений 2024 года:

  • Аделаида-Хиллз, Австралия
  • Бодрум, Турция
  • Черво, Италия
  • Сент-Китс и Невис
  • Нисеко, Япония
  • Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика
  • Санта-Фе, Нью-Мексико, США
  • Сейшельские острова
  • Удайпур, Индия
  • Церматт, Швейцария

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