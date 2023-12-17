Новости » Путешествия
Только в Израиле: туристам предлагают комфортный отдых с бомбоубежищем
17.12.2023 20:55 Алина Груднева

Только в Израиле: туристам предлагают комфортный отдых с бомбоубежищем

В Израиле для путешественников предлагают не только комфортный отдых, но и защищенный от ракетных обстрелов.

На сайте Booking.com можно найти объявления, где предлагают, к примеру, светлый и просторный лофт у моря с бомбоубежищем.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Апартаменты будут оснащены всем необходимым: бесплатным Wi-Fi, кондиционером, и даже кухонной утварью с кофемашиной. Из окон будет открываться прекрасный вид, а в случае необходимости, можно спрятаться в бомбоубежище, где можно переждать ракетный обстрел. Но и стоить такой отдых будет недешево.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы