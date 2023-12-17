



Только в Израиле: туристам предлагают комфортный отдых с бомбоубежищем

В Израиле для путешественников предлагают не только комфортный отдых, но и защищенный от ракетных обстрелов.



На сайте Booking.com можно найти объявления, где предлагают, к примеру, светлый и просторный лофт у моря с бомбоубежищем.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Апартаменты будут оснащены всем необходимым: бесплатным Wi-Fi, кондиционером, и даже кухонной утварью с кофемашиной. Из окон будет открываться прекрасный вид, а в случае необходимости, можно спрятаться в бомбоубежище, где можно переждать ракетный обстрел. Но и стоить такой отдых будет недешево.