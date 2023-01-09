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Снятие ограничений на границе: китайцы массово кинулись обновлять паспорта
09.01.2023 12:23 Алина Груднева

Снятие ограничений на границе: китайцы массово кинулись обновлять паспорта

Граждане Китая массово кинулись обновлять свои паспорта на фоне отмены жестких карантинных ограничений и открытия пропускных пунктов на границе с Гонконгом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, в понедельник, 9 января, люди выстроились в длинные очереди у иммиграционных офисов в Пекине, желая обновить свои паспорта, чтобы вновь начать путешествовать. Такой возможности граждане страны были лишены последние три года.

Валютный и фондовый рынки Китая на фоне отмены ограничений укрепились в понедельник. Инвесторы сделали ставку на то, что открытие может помочь оживить экономику страны, переживающую самый низкий рост почти за полвека.
 

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