



Израильтян предупредили о том, какие страны опасно посещать

В преддверии праздника Песах, который начнется вечером 5 апреля, Совет национальной безопасности Израиля выпустил руководство с подробным описанием опасностей и угроз со стороны различных террористических элементов, с которыми могут столкнуться израильтяне, выезжающие за границу .



В докладе говорится, что Иран по-прежнему является основным генератором глобального терроризма, и добавляется, что, по оценкам СНБ, Иран будет продолжать "работать над нанесением ущерба израильским и еврейским целям по всему миру".



Страны в регионе, окружающем Иран, подвергаются более высокому риску потенциальных иранских атак, включая Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Азербайджан, Турцию и Бахрейн. Другие страны, которые также могут подвергаться риску, включают Грецию и Кипр, а также Иракский Курдистан, хотя израильский закон запрещает израильтянам путешествовать туда.



"Мы призываем израильскую общественность продолжать выезжать за границу, но проявлять бдительность, вести себя ответственно в соответствии с уровнем риска в стране, которую они посещают, и придерживаться рекомендаций", - говорится в руководстве Совета национальной безопасности



Также вызывают озабоченность различные глобальные джихадистские и исламские движения, в том числе ИГИЛ, "Аль-Каида" и "Аль-Шабааб" и другие. С этой целью СНБ советует израильтянам сохранять осторожность при поездках на Африканский Рог, в некоторые районы Центральной Африки, а также Филиппины, Бангладеш, Кашмирский регион Индии и некоторые районы Индонезии.



В руководстве подчеркивается, что в последнее время особое внимание уделяется северному Синаю, причем ячейки ИГИЛ проявляют повышенный интерес к причинению вреда израильтянам и евреям.



СНБ сообщил, что израильтяне, путешествующие по Синайской пустыне, должны останавливаться только в установленных туристических местах, таких как Шарм-эль-Шейх, и избегать путешествий слишком глубоко в пустыню или пребывания в изолированных и незнакомых местах.



Предупреждения СНБ о поездках варьируются от первого до четвертого уровня. Первый уровень означает "Никаких предупреждений, рекомендуются обычные меры предосторожности", а четвертый — "Высокий уровень угрозы, не приезжайте в эту страну, а если вы там находитесь, уезжайте как можно скорее".



В случае угрозы второго уровня посетителям рекомендуется принимать повышенные меры предосторожности, а угроза третьего уровня означает, что следует избегать несущественных поездок.



Согласно последним рекомендациям Совета национальной безопасности, такие страны, как Иран, Ирак, Сомали и Мали, относятся к угрозам четвертого уровня, а Судан, Египет и Турция — к угрозам третьего уровня.



Хотя ни в США, ни в Европе СНБ не выпускал предупреждений о поездках, они отмечают рост антисемитских и расистских нападений со стороны сторонников превосходства белой расы и неонацистов в последние годы. Это означает, что "еврейские общины (и другие меньшинства), их религиозные и общественные учреждения являются основной целью" во время Песаха, говорится в отчете СНБ.