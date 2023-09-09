



Система ETIAS: У туристов при въезде в Европу скоро начнутся новые сложности

В следующем году туристы, желающие попасть в Европу, могут столкнуться с новыми трудностями. Главным образом, препятствия будет создавать новая система ETIAS, анонсированная ранее Евросоюзом и призванная контролировать въезд иностранных гостей. Об этом сообщается на портале Shengenvisainfo.



Запуск системы ETIAS откладывался несколько раз, но власти ЕС подтвердили ее введение в 2024 году. Об этом сообщила представитель Европейской комиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анитта Хиппер.





Европейская система туристической информации и авторизации (ETIAS) – это онлайн-система, разработанная для упрощения въезда неевропейских туристов и бизнес-путешественников в страны Шенгенской зоны. ETIAS требует от путешественников из более чем 60 стран, включая Украину, США и Великобританию, заполнить заявление и оплатить сбор (7 евро) для получения разрешения на въезд.



ETIAS была анонсирована еще в ноябре 2016 г. с целью повышения безопасности и контроля на границах ЕС и облегчения процесса проверки путешественников путем предварительной авторизации. Считается, что она также помогает собирать информацию о путешественниках до их приезда и увеличивает эффективность границ.



В свою очередь, туристы, получившие разрешение ETIAS, могут свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны в течение разрешенного периода пребывания без необходимости получения отдельных виз для каждой страны. Как заявлено на официальном сайте ETIAS, система актуальна только для тех, кто ездит без визы в страны-члены ЕС.



Что будет введено и какие проблемы могут ожидать туристов:

Сбор при въезде. С внедрением новой системы туристы от 18 до 70 лет из одобренного списка стран должны заполнять заявление и платить 7 евро, чтобы получить разрешение на въезд. Срок действия. Разрешение ETIAS будет действительно три года или до истечения срока паспорта в зависимости от того, что наступит раньше. Онлайн заявление. Заполнение заявления ETIAS будет проходить онлайн, и большинство заявок будет рассматриваться очень быстро. Сам процесс подачи заявки занимает около 10 минут или менее. Однако, в случае отказа, путешественники смогут лишь изменить свой маршрут.

Эксперты рынка ожидают, что неподготовленность туристов повлияет на турсектор – увеличится количество отклонений и запросов на возврат средств. По мнению специалистов, в таких случаях компаниям следует использовать экономически эффективную платежную платформу, которая сможет справиться с перебоями без значительных затрат и временных задержек.