Рейтинг достопримечательностей Ближнего Востока: Магдала - в двадцатке лучших

Сайт TripAdvisor опубликовал результаты выбора путешественниками самых интересных достопримечательностей и туристических объектов на Ближнем Востоке - и израильский туристический центр "Магдала" вошел в двадцатку лучших.



"Этот выбор объективен для путешественников и посетителей и является огромным положительным стимулом для персонала отеля, который делает все возможное, чтобы улучшить впечатления от посещения и пребывания в отеле и археологическом парке "Ха-Атик", - с удовлетворением отметил Марон Эдуард Исса, генеральный директор "Магдалы".



Туристический центр "Магдала" объявил, что был признан Tripadvisor ведущей достопримечательностью на Ближнем Востоке и получил престижную награду за 2022 год - Travelers' Choice Best of the Best, заняв 17-е место в регионе.



Магдала вошла в список региональных фаворитов, где среди достопримечательностей были выбраны здание Бурдж-Халифа из Дубая (на 2-м месте), город Петра в Иордании (на 3-м месте), египетская Долина царей (на 8-м месте).



Магдала также была выбрана в списке как вторая лучшая достопримечательность Израиля после Старого города в Иерусалиме (на 4-м месте).



Награды Travelers' Choice Awards, обеспечивают почетный статус выбранным объектам, свидетельствуют об исключительных впечатлениях при посещении и помогают укрепить имиджевый статус у будущих посетителей.



Марон Эдуард Исса, генеральный директор компании "Магдала", сказал: "Для нас большая честь получить такое важное признание от сайта Tripadvisor. Мы очень гордимся нашей командой, которая делает ночи похожими на дни, с бесконечной преданностью, ответственностью и заботой предоставляя нашим гостям со всего мира и из Израиля самые приятные и лучшие впечатления от гостеприимства и отдыха. Я счастлив, что нам удалось конвертировать хорошие отзывы путешественников в награду и международное признание, мы доказали себе, что все возможно. Я благодарю всех посетителей, которые решили одарить нас положительным мнением и похвалой".



Каника Сони, главный коммерческий директор TripAdvisor сказал: "Премия Travellers' Choice Awards присуждается лучшим объектам в сфере туризма и гостеприимства, в соответствии с мнениями самых важных людей - ваших гостей. Попасть в число лучших из лучших всегда непросто - но никогда еще так, как в этом году, когда мы выходим из эпидемии короны. Будь то использование новых технологий, внедрение мер безопасности или прием на работу отличных сотрудников, меня впечатляют шаги, которые вы предприняли, чтобы соответствовать новым требованиям пассажиров. Вы блестяще адаптировались перед лицом трудностей".



О туристическом центре "Магдала": На берегу Кинерета находится археологический памятник первого века нашей эры, который считается местом рождения Марии Магдалины. Среди других значительных находок на этом месте - самая важная находка в Израиле за последние 50 лет, так называемый "магдалинский" камень, найденный в наиболее хорошо сохранившейся израильской синагоге первого века в Галилейском регионе. В 2019 году был открыт отель "Магдала", включающий 150 хорошо оборудованных номеров и люксов. Здесь находится духовный центр Дук Ин Алтум - красивая церковь для молитв, размышлений и массовых торжеств с захватывающим видом на Кинерет.