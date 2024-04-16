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Рейс из Парижа в Ниццу внезапно развернули на полпути
16.04.2024 01:22 Алина Груднева

Рейс из Парижа в Ниццу внезапно развернули на полпути

В пятницу, 12 апреля, рейс авиакомпании Air France из Парижа в Ниццу внезапно развернули незадолго до прибытия в место назначения.

По данным BFMTV, это произошло из-за технических неисправностей.

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В ответ на вопрос журналистов, почему было принято такое неожиданное решение за полчаса до приземления в пункте назначения, в авиакомпании объяснили, что в Париже необходимые ремонтные работы было "невозможно" выполнить.

В итоге, пассажиров пересадили на следующий рейс. В компании принесли извинения за неудобства. Клиентов это не успокоило. Они были возмущены тем, что прибыли позже срока, на который рассчитывали.

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