



Qatar Airways возвращается в Иран

Авиакомпания Qatar Airways решила возобновить регулярные рейсы в Иран.



По данным информационного агентства Reutrs, об этом говорится в официальном объявлении компании.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, самолеты Qatar Airways будут выполнять по 20 еженедельных рейсов в четыре пункта назначения в Иране - Тегеран, Мешхед, Шираз и Исфахан.



Перелеты были приостановлены на фоне нарастающей напряженности из-за атаки Ирана на Израиль.