Qatar Airways возвращается в Иран
Авиакомпания Qatar Airways решила возобновить регулярные рейсы в Иран.
По данным информационного агентства Reutrs, об этом говорится в официальном объявлении компании.
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В частности, самолеты Qatar Airways будут выполнять по 20 еженедельных рейсов в четыре пункта назначения в Иране - Тегеран, Мешхед, Шираз и Исфахан.
Перелеты были приостановлены на фоне нарастающей напряженности из-за атаки Ирана на Израиль.