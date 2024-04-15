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Qatar Airways возвращается в Иран
15.04.2024 14:41 Алина Груднева

Qatar Airways возвращается в Иран

Авиакомпания Qatar Airways решила возобновить регулярные рейсы в Иран.

По данным информационного агентства Reutrs, об этом говорится в официальном объявлении компании.

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В частности, самолеты Qatar Airways будут выполнять по 20 еженедельных рейсов в четыре пункта назначения в Иране  - Тегеран, Мешхед, Шираз и Исфахан.

Перелеты были приостановлены на фоне нарастающей напряженности из-за атаки Ирана на Израиль.

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