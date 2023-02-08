



Пассажиры в ярости от бардака в Бен-Гурион

Пассажиры, прибывшие сегодня утром в аэропорт Бен-Гурион, столкнулись со значительными задержками рейсов и особенно длинными очередями. Сотрудники аэропорта начали санкции, о которых они объявили вчера, требуя вернуться к подписанным с ними рабочим соглашениям и условиям, существовавшим до эпидемии коронавируса.



В аэропорту была прекращена регистрация пассажиров, наблюдались задержки рейсов примерно на час. Количество пассажиров сегодня утром относительно невелико, поэтому в аэропорт должен быстро вернуться в нормальное русло работы.



Пассажиры, ожидающие в аэропорту, говорят, что чувствуют себя заложниками. "Мы застряли здесь и не знаем, что происходит. Мы приехали очень рано, и теперь просто стоим здесь, не знаем, что делать".

Комитет рабочих протестует против того, что на предприятии не соблюдаются подписанные с ними трудовые соглашения. По их словам, в период коронавируса зарплаты сотрудников Управления были урезаны, а трудовые соглашения изменены. С тех пор им обещали вернуть прежние условия, но ничего не произошло.





По утверждению комитета, не хватает около 700 работников. Главная забота работников - подготовка к Песаху 2023, который в этом году наступает в начале апреля. Ожидаемая большая нагрузка во время праздника может вызвать сбои в работе, что приведет к настоящему хаосу при выезде из страны.