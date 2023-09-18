



Остров в Японии могут посещать исключительно мужчины и только голыми

Японский остров Окиносима, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, могут посещать исключительно мужчины, при чем, чтобы ступить на эту землю, им нужно раздеться догола.



Об этом сообщает интернет-издание Ancient Origins.



Женщинам, поскольку они являются "нечистыми", остров посещать запрещено. Традиция с раздеванием является частью древнего ритуала "мисоги", который необходим для очищения от скверны перед тем, как предстать перед божеством Мунакатой Окицугу-Микото.



Богине приносят различные подношения, среди которых зеркала, мечи и ожерелья. По традиции, они бросаются в море.