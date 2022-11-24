



Новые сканеры: В самолет разрешат брать столько жидкости, сколько захочешь



Великобритания может отменить ограничение в 100 мл для жидкостей при проходе через систему безопасности аэропорта к середине 2024 года.



Это будет сделано после того, как во всех британских аэропортах будут установлены более современные сканеры безопасности, сообщают британские СМИ.



Официальное объявление об этом ожидается в ближайшие недели, сообщила газета The Times со ссылкой на официальных лиц.



В настоящее время пассажиры обязаны вынимать планшеты, ноутбуки и жидкости из ручной клади. Объем жидкости не должны превышать 100 мл и она должна быть в прозрачной пластиковой упаковке.



Это правило было введено 16 лет назад после того, как был раскрыт террористический заговор с целью взорвать семь пассажирских самолетов с помощью взрывчатки, замаскированной под безалкогольные напитки.



Передовые компьютерные томографы (КТ), позволяющие проводить трехмерный досмотр багажа, стали причиной изменения правил.



Эти КТ-сканеры производят трехмерное сканирование багажа пассажиров с высоким разрешением, позволяя операторам осмотреть сумку со всех сторон. Более старые аппараты выдают только двухмерное изображение чемодана, пишет The Times.



По данным газеты, Министерство транспорта сообщило крупнейшим аэропортам Великобритании, что старые технологии досмотра должны быть полностью заменены к лету 2024 года.

