Ракетная тревога в Зиким, южной промзоне Ашкелона, Натив Ха асара
Новости » Путешествия
Начиная со следующего месяца: прямые рейсы из Хайфы на Кипр
15.05.2023 10:31 Аркадий Бочаровский

Начиная со следующего месяца: прямые рейсы из Хайфы на Кипр

Компании "Иста" и Israir начали совместный маркетинг пакетов отдыха и прямых рейсов из аэропорта Хайфы в Ларнаку и Пафос на Кипре. 

Ожидается, что рейсы будут осуществляться три раза в день, шесть дней в неделю. Полеты будут осуществляться на небольших самолетах, 37 мест, типа Bombardier Dash 8 компании Universal Air, базирующейся на Мальте. 

Первый рейс из Хайфы вылетит 22 июня, и линия будет работать непрерывно до окончания осенних праздников. Аэропорт Хайфы не выполнял международные рейсы с 2019 года.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы