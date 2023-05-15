



Начиная со следующего месяца: прямые рейсы из Хайфы на Кипр

Компании "Иста" и Israir начали совместный маркетинг пакетов отдыха и прямых рейсов из аэропорта Хайфы в Ларнаку и Пафос на Кипре.



Ожидается, что рейсы будут осуществляться три раза в день, шесть дней в неделю. Полеты будут осуществляться на небольших самолетах, 37 мест, типа Bombardier Dash 8 компании Universal Air, базирующейся на Мальте.



Первый рейс из Хайфы вылетит 22 июня, и линия будет работать непрерывно до окончания осенних праздников. Аэропорт Хайфы не выполнял международные рейсы с 2019 года.

