



Монголия будет выдавать россиянам виды на жительство

Монголия намерена выдавать россиянам виды на жительство, обратившимся с соответствующим запросом.

Такое заявление сделали в иммиграционном агентстве Монголии.

По словам главы агентства Нэргуйна Ууганбаяра, граждане РФ обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный период времени.

"В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ", — сказал он.

По данным Ikon.mn, глава агентства постановил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство.

За время начала частичной мобилизации в РФ на территорию стран въехали более шести тысяч россиян, около 750 человек продлили срок своего пребывания и более тысячи получили консультации по вопросам получения вида на жительство.