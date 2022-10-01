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Монголия будет выдавать россиянам виды на жительство
01.10.2022 03:34 Алина Груднева

Монголия будет выдавать россиянам виды на жительство

Монголия намерена выдавать россиянам виды на жительство, обратившимся с соответствующим запросом.

 
Такое заявление сделали в иммиграционном агентстве Монголии.
 
По словам главы агентства Нэргуйна Ууганбаяра, граждане РФ обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный период времени. 
 
"В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ", — сказал он.
 
По данным Ikon.mn, глава агентства постановил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство.
 
За время начала частичной мобилизации в РФ на территорию стран въехали более шести тысяч россиян, около 750 человек продлили срок своего пребывания и более тысячи получили консультации по вопросам получения вида на жительство.

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