



Минтуризма увеличивает сумму грантов авиакомпаниям, которые будут летать в Рамон

Благодаря сотрудничеству Министерства туризма с Управлением аэропортов и отелями Эйлата в ближайшие дни будет выпущен расширенный «авиационный порядок» для авиакомпаний, которые будут выполнять прямые рейсы в аэропорт Рамон и обратно в зимние месяцы.



В соответствии с процедурой увеличен размер субсидии, предлагаемой авиакомпаниям, которые откроют и совершат не менее 16 рейсов (туда и обратно) в течение зимнего сезона в аэропорт Рамон. Субсидии будут увеличены примерно до 75 евро на пассажира. Это сделано для того, чтобы поощрить туризм в Эйлате в зимний сезон.



Как вы помните, в последние годы (за исключением периода коронавируса) министерство выплачивало многим авиакомпаниям сумму в размере 60 евро за каждого пассажира, приземлившегося в аэропорту Рамон. В свете конкуренции с туристическими городами в регионе, а также в связи с необходимостью восстановления туризма в Эйлате зимой, Министерство туризма в настоящее время увеличивает, как уже упоминалось, размер гранта на каждого пассажира.



В эти годы, благодаря данной процедуре, в Эйлат и Араву в зимний сезон приезжали десятки тысяч туристов. Туристы, которые, согласно опросу, проведенному Министерством туризма, приносят в среднем 1400 долларов каждый в экономику Израиля и особенно в малый бизнес в этом районе.



Министр туризма Константин Йоэль Развозов: «Конкуренция с соседними странами за каждого туриста, приезжающего зимой, требует от нас творческих решений. Я благодарю все вовлеченные стороны за участие в осуществлении этой программы. Она будет способствовать тому, чтобы Эйлат, Негев и Израиль в целом стали еще более привлекательными для туристов. Я уверен, что этот шаг привлечет больше авиакомпаний, которые проявят интерес к новым маршрутам в аэропорт Рамон. Таким образом, израильтяне смогут летать по большему числу маршрутов из аэропорта Рамон, а количество туристов, въезжающих в Израиль, значительно возрастет. А вместе с ними и доходы израильской экономики».

Мэр Эйлата, Эли Ланкри: «После лета, года наш город был полон отдыхающих со всей страны, Эйлат рад вернуться к приему туристов со всего мира. Это отличная новость для города и аэропорта Рамон, который снова выполняет свое предназначение в качестве международного аэропорта благодаря расширению процедуры поддержки полетов под руководством министра туризма и благодаря авиакомпаниям, которые решили летать в Эйлат и из Эйлата. Наш город готов принять иностранных туристов, которым обязательно понравятся наши рестораны, развлекательные заведения, достопримечательности, пляжи, торговые центры и проект зимнего туризма Эйлата, который предлагает 101 аттракцию, наряду с другими мероприятиями и фестивалями».