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МИД: Мы достигли договоренности с ОАЭ о взаимном признании водительских прав
17.03.2023 12:10 Евгения Маркова

МИД: Мы достигли договоренности с ОАЭ о взаимном признании водительских прав

Министр иностранных дел Эли Коэн, сообщил, что Израиль достиг соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимном признании водительских прав.

"Это позволит вам управлять местным транспортным средством, предъявив только водительское удостоверение, и повысит уровень вашего визита в ОАЭ. Эмираты - одно из любимых направлений для путешествий израильтян, и соглашение свидетельствует о теплых отношениях между нашими странами". 
 

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