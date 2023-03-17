



МИД: Мы достигли договоренности с ОАЭ о взаимном признании водительских прав

Министр иностранных дел Эли Коэн, сообщил, что Израиль достиг соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимном признании водительских прав.



"Это позволит вам управлять местным транспортным средством, предъявив только водительское удостоверение, и повысит уровень вашего визита в ОАЭ. Эмираты - одно из любимых направлений для путешествий израильтян, и соглашение свидетельствует о теплых отношениях между нашими странами".

