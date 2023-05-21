



Марина Герцлии - снова победитель





Около половины пляжей в Израиле получат возможность похвастаться "голубым флагом" в предстоящем купальном сезоне. Из более чем сотни пляжей (в Средиземном и Красном морях) "Голубой флаг" был присужден 56 пляжам и 3 Маринам, включая Марина Герцлия, которая в этом году принимала церемонию и победила в 11-й раз подряд.





"Голубой флаг" - это международная программа по экологическому управлению пляжами и маринами. В этом году Марина Герцлия провела национальную церемонию вручения "Голубого флага" в Марина Герцлия. Знак качества, присвоенный в этом году 56 пляжам для купания и 3 Маринам в Израиле, подтверждает, что они соответствуют строгим критериям в области качества окружающей среды, технического обслуживания, безопасности и доступности. Марина Герцлия, принимающая гостей церемонии получает "Голубой флаг" 11-й год подряд.



"С момента объявления в 1995 году Марины Герцлии международным портом, она стала домом для сотен судов и предприятий, которые ежемесячно привлекают десятки тысяч посетителей на пристань, пляжи и другие туристические объекты города. Мы видим большую важность в поддержании устойчивости, качества окружающей среды, безопасности и обеспечения доступности марины и пляжей Герцлии. Мы гордимся тем, что приложили руку к национальному продвижению этих важных ценностей", - заявил мэр Герцлии, г-н Моше Падлон.





Эрик Розенблюм, генеральный директор ассоциации EcoOcean, которая управляет программой "Голубой флаг" в Израиле от имени всемирной организации FEE заявил: "EcoOcean поздравляет местные власти за их деятельность по защите морской и прибрежной среды и гордится постоянным ростом числа объектов "Голубого флага" в Израиле, что отражает приверженность местных властей к устойчивому управлению пляжами и причалами. Участки, отмеченные Голубым флагом, отвечают строгим экологическим и социальным критериям, и мы наблюдаем тенденцию, когда все больше людей предпочитают пляжи с Голубым флагом другим пляжам. Eco Ocean будет продолжать работать вместе с нашими партнерами для защиты моря и пляжей".