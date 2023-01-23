



Ледяной туман опустился на Хитроу: отменены десятки рейсов

Десятки рейсов в аэропорту Хитроу были отменены из-за ледяного тумана.



British Airways, крупнейший перевозчик самого загруженного аэропорта Великобритании, сократил около 80 рейсов, сообщает BBC. В заявлении British Airways говорится, что они "принесли извинения клиентам, чьи рейсы были затронуты", и "делают все возможное, чтобы совершить рейсы как можно быстрее".



Авиакомпаниям сообщили, что им придется сократить количество рейсов, которые они выполняют, примерно на 15% из-за погодных условий.



Отмечается, что ночь на понедельник была самой холодной более чем за десять лет: температура воздуха упала до -8,4°C.

