



Латвии разрешили осуществлять прямые рейсы в США

Латвия официально получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на осуществление прямых коммерческих рейсов в Америку.



По данным LSM, в Штатах стране присвоили рейтинг первой категории, что свидетельствует о том, что ее гражданская авиация соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации.



"Ранее наши авиакомпании не имели права летать в США. Мы не могли сотрудничать с американскими компаниями. Эта категория полезна и для инвестиций, поскольку у предприятий, базирующихся в стране первой категории, более благоприятные условия", – подчеркнула глава Латвийского агентства гражданской авиации (CAA) Марис Городцовс.



Глава Air Baltic Мартин Гаусс назвал решение Федерального управления гражданской авиации большим достижением.



"Каждая латвийская авиакомпания может выполнять прямые рейсы в США и обратно. Это важно не только для нас, но и открывает возможность для граждан США быстрее добраться до стран Балтии через Рижский аэропорт", – отметил Гаусс.