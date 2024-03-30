



Китай предупредил своих граждан, быть готовыми к обыскам в США

Китай выпустил туристический совет для граждан, посещающих Соединенные Штаты, попросив их принять меры предосторожности и быть готовыми к "различным неожиданным ситуациям", таким как обыск.



Несколько китайских студентов и сотрудников компаний недавно подверглись "необоснованным допросам и преследованиям" со стороны сотрудников правоохранительных органов в аэропортах США, сообщило Министерство иностранных дел на своей странице в WeChat в пятницу.



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Их телефоны, компьютеры и другие предметы багажа обыскивали тщательно досматривали, а нескольким людям запретили въезд в страну, говорится в сообщении.



По данным китайских СМИ, с ноября по меньшей мере восемь китайских студентов с действительными документами были обысканы, допрошены или отправлены обратно только из международного аэропорта Вашингтона имени Даллеса.

