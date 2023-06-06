



Израиль и Филиппины запустят прямые рейсы

Израиль и Филиппины договорились запустить прямые авиарейсы между двумя странами.



По данным пресс-службы МИД, министр иностранных дел Эли Коэн сегодня завершает свой визит в Манилу, где и были достигнуты договоренности в разных сферах, в том числе, в туристической.



"В ходе визита главы МИД Израиля в Манилу было принято совместное решение продвигать прямые авиарейсы между странами и провести переговоры с авиакомпаниями обеих стран, чтобы обеспечить скорейшее начало полетов", - сообщает МИД.



По данным внешнеполитического ведомства, после того, как израильские авиакомпании получили разрешение на полеты над Саудовской Аравией и Оманом, время перелета между Израилем и Юго-Восточной Азией было сокращено примерно на три часа. А прямые рейсы между Израилем и Манилой будут важным двигателем туризма для двух стран, а также будут способствовать укреплению взаимной торговли.



"В прошлом году мы достигли пика торговли между Израилем и Филиппинами, увеличив товарооборот на 70% и израильский экспорт на 94%. Торговый потенциал между странами еще выше, и мы работаем в сотрудничестве с посольством в Маниле и правительством Филиппин, чтобы удвоить взаимный товарооборот в течение 5 лет. Кроме того, мы будем работать вместе с правительством Филиппин над продвижением прямых рейсов между странами, что приведет к развитию туризма и торговли и укреплению теплых двусторонних отношений", - сказал Коэн.



Накануне Израиль и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в области защиты окружающей среды. Меморандум о взаимопонимании был подписан Коэном и его коллегой Энрике Манало.

