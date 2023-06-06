



Израиль и Филиппины подписали Меморандум об охране окружающей среды

Министерство иностранных дел подтвердило, что Израиль и Филиппины подписали в понедельник, 5 июня, соглашение о сотрудничестве в области защиты окружающей среды. Меморандум о взаимопонимании был подписан министром иностранных дел Эли Коэном и министром иностранных дел Энрике Манало во Всемирный день окружающей среды во время визита Коэна в Манилу. В воскресенье, 4 июня, Коэн прибыл в страну, которую впервые за 56 лет посетил израильский министр иностранных дел.



Коэн возглавил две бизнес-делегации, организованные экономическим отделом МИД, Израильским институтом экспорта и посольствами Израиля в Маниле и Сеуле, где он также находится с визитом. Деловая делегация в Маниле была сосредоточена на сельском хозяйстве, воде, энергетике и экологически чистых технологиях, а также на безопасности и кибербезопасности, готовности к чрезвычайным ситуациям и здравоохранении.



Меморандум о взаимопонимании призывает Израиль и Филиппины обмениваться передовым опытом в области защиты окружающей среды, уделяя особое внимание сохранению экосистем, управлению рисками стихийных бедствий, а также продвижению и распространению экологических технологий.



“Я уверен, что этот визит улучшит наши уже существующие партнерские отношения в области сельского хозяйства, водных ресурсов, инноваций и технологий, а также экономического сотрудничества”, – считает министр.



В апреле Коэн подписал аналогичное соглашение во время визита в Азербайджан с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. Это соглашение сосредоточено на нескольких областях сотрудничества, включая вопросы управления качеством воздуха, экологических аспектов управления водными ресурсами, обращения с отходами, смягчения последствий изменения климата и мер по адаптации, предотвращения деградации земель и продвижения экологических технологий.